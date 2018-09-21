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Kriz sorusuna vatandaşın cevabı: Fazla konuşmayalım bu işin başka türlüsü de var, alıverirler adamı!

21 Eylül 2018 18:01

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kriz mıriz yok hepsi manipülasyon" sözleri bir sokak röportajında vatandaşa soruldu. Verilen "Bu işin başka türlüsü de var, alıverirler adamı" yanıtı sosyal medyada gündem oldu. Vatandaş soruya, "Kriz var kızım ya. Fazla konuşmayalım çoluğumuz çocuğumuz var. Bu işin başka türlüsü de var. Alıverirler adamı..." diye yanıt verdi. Erdoğan "Kriz mriz yok, bunların hepsi manipülasyon" demişti. Bu sözler, Youtube kanalı 'Açık Ekran' tarafından Antalya'da vatandaşa soruldu. Vatandaşla yurttaş arasında şu diyalog geçti: - Benim maddi durumum normal de, kriz var yani. - Hissediyorsunuz siz bunu? - Yok! Bak bakalım piyasaya. Hangi televizyon sizin? - Açık Ekran - Kriz var kızım. Fazla konuşmayalım, çoluğumuz çocuğumuz var. Bu işin başka türlüsü de var. Alıverirler adamı!

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