Kripto paralarda yeni yaklaşım: Çevreci kripto para 'Chia'

Kripto para piyasalarına yeni katılan Chia isimli dijital para, çevreci yaklaşımı ile dikkat çekiyor.

Ekran kartları ile yapılan kripto para madenciliği yerine depolama alanını öne çıkaran Chia, enerji tüketimini ve elektronik atıkları azaltan bir yaklaşıma sahip.

Kaliforniyalı bir firma tarafından üretilen ve Bitcoin'e çevreci bir alternatif olmayı hedefleyen Chia için önemli olan işlemci gücü değil, depolama alanı. 'Madencilik' yerine 'tarımcılık' ifadesinin öne çıktığı Chia'nın kripto para piyasalarında öne çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu.

Video: DW Türkçe