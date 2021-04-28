Kripto para uzmanı Tufan Poyraz: Thodex'te vurgun ağustosta başlamış olabilir; şu an Türkiye'de olumsuz olayları önleyecek hiçbir şey yok

Thodex isimli yerel kripto para borsasının kurucusu Faruk Fatih Özer'in vurgun yaparak yurt dışına kaçmasının ardından kripto para borsaları ile ilgili güvenlik tartışmaları başladı. Kullanıcıların güvenli ve şeffaf borsalara yönelmesi gerektiğinin altını çizen kripto para uzmanı Tufan Poyraz, devletin kripto para borsalarına şeffaflık zorunluluğu getirmesi gerektiğini savundu. Thodex vurgununda kaçırılan meblağı da inceleyen Poyraz, "Thodex'te vurgun ağustosta başlamış olabilir; şu an Türkiye'de olumsuz olayları önleyecek hiçbir şey yok" diye konuştu.

Kripto para uzmanı ve DataPool'un kurucusu Tufan Poyraz T24 yazarı Füsun Sarp Nebil'in konuğu oldu. Kripto para borsalarının şeffaflığını, borsalarda yapılan işlemlerin izlerinin nasıl sürülebileceğini ve devletin olası mağduriyetleri önlemek adına alması gereken önlemleri anlatan Poyraz, "Kripto paraların bir suçu yok. Kuyumcu altınları alıp kaçınca bu altının suçu olmuyorsa, burada da kripto paranın bir suçu yok" ifadelerini kullandı.

Poyraz, Thodex olayında çalınan paralar konusunda başta telaffuz edilen '2 milyar dolar' meblağının doğru olmadığını, doğru rakamın araştırma ve incelemeleri sonucunda 150 milyon dolar civarında olduğunu söyledi. Bu ifadelerin kripto para camiasına da zarar verdiğini vurgulayan Poyraz, "2 milyar doları görünce, arkadaşlarla çok şaşırdık. Bunun mümkün olmadığını biz biliyorduk, bunu verilerle açıklamak istedik. Bu yanlış bilgiler kripto para camiasına da zarar veriyor. Kripto paranın bir suçu yok. Bunun alım satımını yapan platformun yöneticileri ortadan kaçıyorlar. Altınları alıp kaçınca altının suçu olmuyorsa, burada da kripto paranın bir suçu yok" dedi.

Türkiye'de olası riskleri önlemek için regülasyonların yapılması gerektiğini savunan Poyraz, "Türk borsalarının içinde güvenilir olanlardan işlem yapmak lazım. Aksi taktirde olası bir vurgunu önleyecek hiçbir şey yok şu an Türkiye'de. Devletin yapabileceği en önemli şey şeffaflığı sağlaması ve borsanın içindeki tutarın belli bir miktarını belki teminat olarak istemek. Bitcoin'in tarihine bakarsanız çok eski ama kripto sektörü 2015'lerden sonra gelişen bir sektör. Bilen insanlara danışılmalı" diye konuştu.

Blokzincir verilerinde kayıp paranın izi: "Vurgun ağustosta başlamış olabilir"

Thodex vurgununun boyutunu blokzincirden analiz eden Tufan Poyraz, şunları kaydetti:

"Blokzincir cüzdanları aslında bir IBAN numarası gibi bir şifre. Bunlar üzerindeki hareketler kolaylıkla gözlenebiliyor. Fakat bunun kime ait olduğu tabii ki bilinmiyor. Biz kullanıcılardan kendi hesap numaralarını rica ettik. Siz bir borsaya para yatırdığınızda borsa bunu bir yerde toplayıp tüm kullanıcıların paralarını çekerken buraya gönderiyor, yatırırken de. Havuza açılıyor. Biz borsada kullanıcı hareketlerini takip edince borsa cüzdanına ulaşabiliyoruz. Tüm transferleri blokzincirde görebiliyorsunuz. Biz başta Etherium ağı üzerinden başladık. Yüklü miktarları tespit ettik. Bitcoin'in transferini görmek çok zor. Bu cüzdanı kullanmamışlar, kullanıcıdan kullanıcıya transfer yapmışlar. Biz ağustos ayına kadar gittik, ama ağustostan sonra bir şifreleme yazılımı kullanmışlar. Buradan da ağustos ayında parayı çıkarmaya başladıklarını tahmin ediyoruz. Oraya kadar uzanan bir hikaye var."

"Zarar toplam 150 milyon"

"Çok fazla kripto para var piyasanın içinde. Ana coinleri takip ettik, hepsini yayınladık aslında. DogeCoin de Bitcoin gibi bir algoritmaya sahip, onu da takip edemedik maalesef. Dolayısıyla eşdeğer hacimli olduğunu düşündüğümüz diğer coinlerle kıyaslama yaparak tahminlerde bulunduk bazıları hakkında. Toplam 150 milyon dolar gibi bir rakama ulaştık."

"Şu an Türkiye'deki borsalarda hiçbir denetim yok"

"Şu an Türkiye'deki borsalarda hiçbir denetim yok. Regülasyonun şart olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'ndan regülasyona dair bir açıklama gelmişti. Ama bu yasak içermemeli. Sadece güzel şartlarda, doğru verilerle denetlenmesi gerekir. Eğer yasaklanırsa bu Türkiye'deki kripto para sektörüne büyük zarar verir. Ve bizim dünyadaki gelişmeleri kaçırmamıza sebep olur. Denetleme şöyle olabilir. Bu regülasyonlar adım adım getirilir. En kolay yapılacak şey, borsaların şeffaflığını sağlamak. Borsaların kullandıkları cüzdanlar istenebilir... Bu cüzdanları paylaşmanın hiçbir güvenlik tehdidi yok. Regülasyonun olmadığı yerde repütasyon vardır. Borsaların cüzdanlarını paylaşması gerekiyor. Thodex'te biz son transferi ağı takip multitracker yakalamıştı. Diğer coinleri de sisteme entegre edebilmiş olsaydık biz bu paranın azaldığını fark ederek vurgunu açığa çıkarabilirdik."

"Dünyada popüler olmaya başladı"

"Bizim ülkemizde şu an çok popüler değil, ama dünyada popüler olmaya başladı. Cep telefonunuza indirdiğiniz uygulamalarla kripto ödeme kabul eden yerler yaygınlaşıyor. İstanbul'da birkaç tane Bitcoin ATM'si var, onun haricinde de Kapalıçarşı'da birkaç bozdurma işlemi yapabileceğiniz yer var diye biliyorum."

"Tezgah baştan belliydi"

"Takip ettiğimiz kadarıyla, Thodex'in soğuk cüzdanı direkt Binance'in üzerinde gözüküyor. Yani aslında tezgah başından beri belli. Arkadaş hiç soğuk cüzdanı taşımakta hiç zahmet etmeden tüm kullanıcıların parasını Binance üzerinde tutmuş. Tahmin ediyorum ki uzun bir süre önce bunu peyder pey nakte döndürüp çıakrmıştır. Benim düşüncem bu zamana kadar Binance'yi soğuk cüzdan olarak kullanıyorsa, bunu zaman içinde çıkarmıştır diye düşünüyorum. Kaldıysa soğuk cüzdanda küçük meblağlar kalmıştır."

"Hacimsel olarak ilk 10 borsayı tercih etsinler, araştırma iyi yapılmalı"

"Şu an 2 binin üzerinde kripto borsası var dünyada. Ben hacimsel olarak ilk 10'dakileri tercih ediyorum. Alttakiler bazen sahte hacim gösterme için bazı hileler kullanıyorlar. Kimisinin ekipleri, siteleri bile düzgün değil. Araştırma yapılıp yatırım yapılmasını tavsiye ediyorum."