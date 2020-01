Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde yaptığı bir espri kameralara takıldı. Rus Devlet kanalı Rossiya'da yayınlanan görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskova'a İngilizce "Peskov, How are you?" dedi. Çok iyi Türkçesi olan Peskov ise bu soruya Türkçe "Hoşgeldiniz" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Erdoğan gülerek, "Sahi ben sana niye iyi misin diye sormuyorum?" diye espri yaptı.