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Kremlin Sözcüsü Peskov: Kadınlara çiçek vermek bizde bir gelenektir

22 Mayıs 2018 15:10

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Soçi'deki görüşmeleri öncesinde çiçek vermesiyle ilgili konuştu. Peskov, kadınlara çiçek vermenin Rusya'da nezaket göstergesi ve bir gelenek olduğunu söyledi. Alman Bild gazetesi, Putin'in cuma günü Soçi'deki görüşme öncesinde Merkel'i çiçekle karşılamasının bir tür sinyal olduğunu ve siyasi çevrelerde çiçek vermek yerine tokalaşmanın yaygın olduğunu yazdı. Konuyla ilgili konuşan Peskov "Rusya'da kadınlara, iş arkadaşlarımıza ve uluslararası ilişkilerdeki meslektaşlarımıza çiçek vermek tamamen normal bir şey. Bu bizim için bir nezaket göstergesi. Bunlar bizim geleneklerimiz ve biz de bununla hareket ediyoruz" dedi.

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