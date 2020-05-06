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Kraliyette doğum günü heyecanı; Meghan Markle, 1 yaşına giren oğlunun videosunu paylaştı

06 Mayıs 2020 15:53

Meghan Markle ve Prens Harry'nin oğulları Archie bugün 1 yaşına girdi. Markle, Archie'nin doğum gününde özel bir video yayınladı.

Kraliyet Ailesi’ndeki tüm üst düzey görevlerini bırakıp Los Angeles’a yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry’nin oğulları Archie, bugün 1 yaşına girdi. Kate Middleton ile Prens William ve Kraliçe II. Elizabeth resmi Instagram hesaplarından küçük prensin doğum gününü kutladı.

Bugüne dair en merak edilen konulardan biri de çiftin, oğullarının son halini paylaşıp paylaşmayacağı oldu. Herkes bir paylaşım beklerken, özel video Sussex’lere ait resmi bir hesap olmadığı için Save The Children UK hesabından geldi.

Meghan, Archie ile birlikte yebi tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında İngiltere’de yardıma muhtaç ailelere ulaşmayı bekleyen kurumu destekleyerek, çocuklara masal okudu. Meghan ve Harry’nin doğum gününü evlerinin bahçelerinde kutlamayı ve kuzenleri ile görüntülü arama yapacağı da iddialar arasında…

 

 

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