T24 LogoT24 Logo
Haberler

KPSS adaylarından sonuçlara itiraz

21 Haziran 2017 17:22

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından beklediği puanı alamayan bazı adaylar, sınav sonrası açıklanan cevap anahtarına göre yaptıkları hesapla, açıklanan sonuçlar arasında fark olduğu ve sonuçların hatalı olabileceği iddiasıyla itiraz dilekçesi verdi. ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından bazı adaylar hesapladıkları puanı alamadıkları gerekçesiyle ÖSYM'ye itiraz dilekçesi verdi. Adaylar, sınavdan iki gün sonra açıklanan cevap anahtarına göre doğru ve yanlışlarını belirleyip net hesabı yaptı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla kendi hesaplarıyla sonuçların tutmaması karşısında bazı adaylar hayal kırıklığı yaşadı. Optik değerlendirme de hata olduğunu iddia eden adaylar, sınav kağıtlarının tekrar değerlendirilmesi için itirazda bulundu.

ETİKETLER

kpss

Diğer Videolar

Müebbet hapis cezası alan Harbiyeli öğrencilerin aileleri seslerini metroda duyurmaya çalıştı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Ocak 2020

İBB duyurdu: 2 ay içinde Kurbağalıdere çamurdan temizlenecek

TBMM Başkanı Şentop: FETÖ'yle mücadele sürecini emniyet, yargı ekseninde yürütüyoruz, siyasi ayak için ayrı bir mecraya gerek var mı?

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz, kime sarılmak istemezdiniz?

Soğukta patilerini kaybeden kediye dört protez pati takıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24