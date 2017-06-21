KPSS adaylarından sonuçlara itiraz

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından beklediği puanı alamayan bazı adaylar, sınav sonrası açıklanan cevap anahtarına göre yaptıkları hesapla, açıklanan sonuçlar arasında fark olduğu ve sonuçların hatalı olabileceği iddiasıyla itiraz dilekçesi verdi. ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen 2017 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından bazı adaylar hesapladıkları puanı alamadıkları gerekçesiyle ÖSYM'ye itiraz dilekçesi verdi. Adaylar, sınavdan iki gün sonra açıklanan cevap anahtarına göre doğru ve yanlışlarını belirleyip net hesabı yaptı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla kendi hesaplarıyla sonuçların tutmaması karşısında bazı adaylar hayal kırıklığı yaşadı. Optik değerlendirme de hata olduğunu iddia eden adaylar, sınav kağıtlarının tekrar değerlendirilmesi için itirazda bulundu.