Kozmonot Gagarin'in ilk uçuşunun 60. yılı onuruna uzay aracı fırlatıldı

Yuri Gagarin'in uzaya ilk uçuşu gerçekleştirmesinin 60. yıl dönümü onuruna adının verildiği bir uzay aracı, 3 kişilik bir ekiple birlikte Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatıldı.

Sovyetler Birliği döneminde 12 Nisan 1961'de Rus kozmonot Gagarin ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirmiş ve uzayda 108 dakika geçirmişti.

Yuri Gagarin adı verilen Soyuz MS-18 ekibini oluşturan kozmonotlar Oleg Novitskiy ve Pyotr Dubrov ile astronot Mark Vande Hei’nin bulunduğu uzay aracının, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos)'ndan edinilen bilgiye göre kusursuz bir şekilde kalkış yaptığını ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan saat Uluslararası Uzay İstasyonu’na iniş yapmasını beklediklerini duyurdu. (İHA)