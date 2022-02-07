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Koyunu aracın arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüler

Tepki çeken görüntülerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu

07 Şubat 2022 15:05

Şanlıurfa´da, bir koyunun hafif ticari aracın arkasında iple bağlanarak sürüklenip götürüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Siverek-Viranşehir kara yolunda, seyahat eden sürücüler, arka camında İl Sağlık Müdürlüğü yazısı bulunan 63 ET 155 plakalı aracın arkasına iple bağlanan koyunun sürüklenerek götürüldüğünü gördü. Sürücüler, o anları cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyadan paylaştı.

Tepki çeken görüntülerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA

koyunaraçşanlıurfa

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