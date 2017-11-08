Koyunların zekâsını hafife alıyor olabilir miyiz?

Daily Telegraph'ta haber olan bilimsel araştırmada , şimdiye dek uysal tavırları ve pek de parlak olmayan zekalarıyla bilinen koyunları biraz fazla hafife aldığımız sonucuna varıldı. Cambridge Üniversitesi'nin Fizyoloji, Gelişim ve Nörobilim Fakültesi'ndeki sekiz koyuna bir bilgisayar ekranında diğer resimler arasındaki dört ünlünün fotoğrafını tanımaları öğretildi. Sonra da ağıllarının bir köşesindeki iki bilgisayar ekranında sergilenen iki fotoğraftan ünlüye ait olanı seçmeleri beklendi. Fotoğrafa doğru ilerleyince etrafındaki kızılötesi ışık sınırını aştılar ve doğru fotoğrafı seçmeleri durumunda yemle ödüllendirildiler. Yanlış fotoğrafı seçtiklerindeyse sadece bir zil sesi duydular. Zamanla, yem ve doğru fotoğraflar arasındaki ilişkiyi kurdular. Eğitimden sonra ise her 10 seferin sekizinde doğru yüzü tanımayı başardılar. Fotoğrafların farklı açıyla konması durumunda da başarı oranı yüzde 65'e geriledi. Bu oranda gerilemenin insanlarda da görüldüğü vurgulandı. Koyunlar çobanlarınıysa eğitim almadan tanımaya çalıştılar ve her 10 seferin yedisinde bunu başardılar.