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Koyunları otlatırken 25 yıllık patlamamış top mermisi buldu

05 Haziran 2020 11:12

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde merada koyunları otlatan bir çoban, 25 yıllık patlamamış top mermisi buldu. Top mermisi jandarma tarafından imha edildi.

Kozyörük Mahallesi Karatepe mevki'inde merada koyunları otlatan bir çoban, otların arasında 25 yıllık patlamamış top mermisi görünce şoke oldu. Neye uğradığını şaşıran çoban, soluğu muhtarlıkta aldı. Kozyörük Mahallesi Muhtarı Ahmet Ket, haberi duyar duymaz hemen jandarmaya bildirdi.

Kısa sürede olay yerine intikal eden Malkara İlçe Jandarma ekiplerinin aldığı önlem sonrası top mermisi, Tekirdağ İl Jandarma PAMİT ekibi tarafından kepçe ile açılan çukura konularak, fünye ile patlatılması sonucu imha edildi.

Aynı gölgede 1 ay önce de bulunmuştu

Kozyörük Mahallesi Muhtarı Ahmet Ket, “1 ay önce de aynı mevkide bir çiftçimiz, tarlasında top mermisine rastlamıştı. O mevkide 25 yıl önce askeri atışlar oluyordu. Muhtemelen o zamandan kalma bir top mermisi olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz gün de koyunları otlatan bir çoban bulmuş. Ben de hemen jandarmaya haber verdim. Jandarma ekipleri de, güvenlik önlemi alarak, kontrollü bir şekilde imha ettiler” diye konuştu.

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