Koyunlara saldıran ayıları kangal köpekleri uzaklaştırdı: 3 ayının bana koştuğunu gördüm

Ovacık ilçesine bağlı Karagöl yaylasında, hayvanlarını otlatmaya çıkaran Fikret Ölmez , birden bir anne ile üç yavru ayının kendisine doğru koştuğunu fark etti.

Çoban Ölmez, panik içerisinde eşeğin arkasına gizlenmeye çalışırken, ayı ve yavruları daha sonra koyun sürüsüne yöneldi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre bu sırada sürüyü koruyan Kangal cinsi köpekler, ayı ve yavrularının önüne geçti. Kangal köpekleri ayıların sürüye yanaşmasını engelledi. Kangalların üzerlerine geldiği ayı ve yavruları koşarak bölgeden uzaklaşırken, çoban Fikret Ölmez, yaşanan bu anları cep telefonu ile kaydetti.