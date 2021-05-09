"Koyu Tayyipçiyim" diyen pazarcıdan Erdoğan'a: Bundan sonra oy yok sana

"Koyu Tayyipçiyim" diyen bir pazar esnafı, “Tayyip Bey, küçük esnafı ezdiğin için bundan sonra oy yok sana” dedi.

Kayseri’nin Belsin semtinde kurulan semt pazarında, vatandaş pahalılıktan; pazarcılar ise zincir marketlerin her şeyi satmasından yakındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayranlığını dile getiren ve "Koyu Tayyipçiyim" diyen bir pazar esnafı marketlerde her şeyin satılmasına tepki gösterdi ve şöyle konuştu;

“Beyaz eşya, buzdolabı, çamaşır makinesi, araba satılıyor. Kendi mağazanız mı bunlar. Küçük esnaf ne yiyecek? Yağ, şeker, tuz sat. Sebzeyi de soktun. Pazarcıyı kapat kendi marketlerin çalışsın. Pazarcıyı komple kapat. Tayyip Bey size diyorum. Karpuzlar dilimle satılmaya başlandı. Türk milleti tane alır, dilimi almaz. Amma bakma. Pazarı komple kapatsın. Çünkü onlar kendinin. Ben koyu Tayyipçiyim. Ama küçük esnafı ezdiğin için bu saatten sonra yok sana.”

“Yapacak bir şey yok"

Pazara alışveriş için gelen bir vatandaş da “Akşam duyduk; domates, salatalık, biber, dolmalık biberi 1 TL’ye satmışlar. Koştuk, her şeyi talan etmişler kalmamış. Geldik pazara, pazarda da biraz pahalı, alamıyoruz. Karpuzun tanesi 50-60 lira. Vatandaş alamıyor o nedenle dilim karpuz satılıyor. Mecbur dilim alacak, başka çaresi yok, yapacak bir şey yok. Meyve-sebzede tane ile satılmaya başlandı” dedi.

Kaynak: ANKA