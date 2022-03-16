T24 LogoT24 Logo
Haberler

Köylülerden Kanal İstanbul tepkisi: Yerimizde, evimizde kalmak istiyoruz

''Kabul ederlerse talep dilekçelerimiz burada, bizi duysunlar''

16 Mart 2022 14:22

İstanbul Yeniköy ve Sazlıbosna'dan köylüler Kanal İstanbul ve Yenişehir imar planlarına itirazlarını yeniden dile getirmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün Halkalı'daki hizmet binası önünde toplandı. Köylüler ''Bizi duysunlar. Yerimizde, evimizde kalmak istiyoruz'' dedi. 

''Yerimizde, evimizde kalmak istiyoruz''

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu'nun Twitter'da paylaştığı görüntülere göre, alanda bulunan bir vatandaş şunları söyledi;

''Kanal etrafında projelendirilmiş arsalar, evlerimiz yüzde 45 kesintiyle birlikte TOKİ'ye ortak edilmiş biz buna karşıyız. Biz çok mağdur bir halk olarak ancak kendi imkanlarımız yerimiz var. Biz bundan sonraki projelere ayak uyduramayız. Biz normal imar planı olmuş olsa da ona razıydık fakat bu normal bir imar projesi değil. Biz buradan çıkmak istemiyoruz, mecbur kalacağız çıkmaya çünkü yetemeyeceğiz bu projenin maliyetlerine. O yüzden topluca geldik bir şekilde mağduriyetimizi dillendireceğiz. Kabul ederlerse talep dilekçelerimiz burada, bizi duysunlar. Yerimizde, evimizde kalmak istiyoruz.''

halkalısazlıbosnaimarplankanal istanbul

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Gelini yanlışlıkla diğer oğluna isteyen babanın videosu viral oldu

Ahmet 'Jahrein' Sonuç: Bütün barınakları doldurup dışarıda kalanların hepsini itlaf edeceğiz, dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler böyle yapar

Düşen uçağın pilotlarının havalimanındaki son görüntüleri ortaya çıktı

Güldür Güldür'den Bakan Nebati skeci: Size iyi bir haberim var, Türk Lirası daha fazla değer kaybedemez!

Taksi ile çarpışan otomobil dükkâna daldı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24