Köylülerden Beyaz TV'nin 'Mansur Yavaş' röportajına müdahale: "Parayla tutup burada konuşturuyorlar"

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’e ait olan Beyaz TV’nin, bir köyde, Mansur Yavaş'ı kötülemek için kurmaca olarak yapıldığı iddia edilen röportajına köylüler müdahale etti.

Köyde yaşadığını iddia eden bir adam “Sular akmıyor, altyapı çöktü” dedikten sonra “Saraylar yaptılar, insansız hava araçları yaptılar, hastaneler yaptılar” diyerek konuşmasına devam etti. O sırada devreye giren kadın “Ne gördüysek Mansur Yavaş’tan gördük, yalan konuşmasınlar. Parayla tutup burada konuşturuyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi.