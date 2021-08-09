Köylülerden Akbelen'de yangın gerekçesiyle ağaç kesimine tepki: Akbelen ormanını katliama geliyorlar

Muğla’da Akbelen Ormanı’nda köylüler, ağaçların kesilmeye başlanması üzerine, enerji şirketi görevlilerinin “Ağaçlar yangınların büyümesinin engellenmesi amacıyla kesildi” açıklamasına tepki gösterdi. Köylülerden Esra Işık, “Karşıda maden sahası var yangının gelecek yeri yok burada. Yangın yerine gitmiyorlar Akbelen ormanını katliama geliyorlar” dedi.

Muğla’nın Akbelen Ormanları’nda termik santralde kullanılacak kömürün çıkarılması amacıyla kurulacak maden ocağı alanında ağaçların kesilmemesi için köylüler günlerdir çevre nöbeti tutuyor. Ormandaki bazı ağaçlar, dün sabah saatlerinde yine kesildi. Enerji şirketinin sahadaki görevlileri, tepki gösteren köylülere, “Ağaçlar yangınların büyümesinin engellenmesi amacıyla kesildi” açıklamasını yaptı. Köylüler ise “Yangının ormana ulaşmasının mümkün olmadığı” tepkisini gösterdi.

"Uyumayın artık, uyumayın, ölüyoruz burada"

Çevre nöbeti tutan köylülerden Esra Işık, “Yine, Yeniköy Enerji Şirketi 15 işçiyle ormana kesime girdi. Saat 10’da girmişler 100’ün üzerinde ağaç kesmişler. Koştuk yetişemedik. Böyle bir şey olabilir mi? Bu sefer de yangın adı altında kesiliyor bu ağaçlar. Uyumayın artık, uyumayın, ölüyoruz burada. Yetişin artık, yetişin” dedi. Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sefer de yangın adı altında kesiliyor ağaçlar. Uyumayın artık, ölüyoruz burada yetişin! Yangın varmış diye kesiyorlar, nerede burada yangın? Yangın yerine gitmiyorlar, Akbelen ormanını katliama geliyorlar. Var mı böyle bir şey? Yazıklar olsun. Ardından da kepçe yığıyor şirket buraya. Yolunu açacak, sonra devam edecek. Köylü uyusun. Nasıl olsa salak, diyor. ‘Yangın için kesiyoruz burayı’ diyor. Karşıda maden sahası var, yangının gelecek yeri yok burada. Davamız devam ederken hala neyin inadıdır bu? Nereyi tuttuysak tam zıt tarafından girmeye çalışıyorlar. “

Işık’ın annesi Necla Işık da elinde tuttuğu fidanla “Bu fidan eksilir mi, bu bizim ciğerimiz, canımız, evladımız. 30 tane ağaç kesmişler, bu ağaç kesilir mi? Bunu keseceğine, evladını kessin” dedi.