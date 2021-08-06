Köyceğiz yangını köyleri tehdit ediyor, köyler boşaltılıyor

Muğla Köyceğiz'de yaklaşık bir haftadır devam eden orman yangını Sazak Mahallesi Kayabaşı Mevkii'ne sıçradı. Arazinin oldukça engebeli ve karadan müdahalenin zor olduğu bölgede yangını söndürme çalışmaları havadan devam ediyor.

Dün alevlerin tehdit ettiği Sazak Mahallesi'nin tahliye edilmesinin ardından, bugün öğlen saatlerinde Kayabaşı Mevkiinde alevler yeniden yükseldi. Zaman zaman metrelerce yükselen alevlere bölgedeki helikopterle müdahale ediyor. Rüzgarın batı tarafından sert esmesi ve arazinin yapısı müdahaleleri zorlaştırırken, bölgeden çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

Sazak Köyü’nun eski Muhtarı Cemil Atabey yangın ile ilgili olarak ANKA Haber Ajansı muhabirine telefonla şunları söyledi:



“Duman her yeri sardı, göz gözü görmüyor şu an. Sabah Bakanımız Süleyman Soylu da buradaydı. Rüzgar çok sert esiyor. Biz köyümüzü zaten tahliye ettik ama yangın Osmanlar Köyü’ne doğru ilerliyor. Eğer daha yangın Osmanlar için daha fazla tehdit oluşturursa 600-700 hane tahliye edilmek zorunda kalır.”