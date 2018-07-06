Köy muhtarından çocuk kaçırma ve istismar olaylarına karşı kameralı önlem

Ankara ve Ağrı'da çocukların kaybolduktan sonra cansız bedenlerinin bulunmasının ardından Ankara'nın Balâ ilçesi Gülbağı Mahallesi Muhtarı Nazım Ünal, köyüne güvenlik kameraları taktırarak, önlem aldı. Gülbağı Mahalle Muhtarı ve Balâ Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Ünal, Ankara'nın Polatlı İlçesi bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ile Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in kaybolduktan sonra ölü bulunmasının ardından köyünde bir takım güvenlik önlemi almaya karar verdi. Balâ Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve Belediye Başkanı Arif Kaplan'ın desteği ile muhtar Ünal, köyün farklı yerlerine dört adet güvenlik kamerası taktırdı.