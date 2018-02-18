Kosova'nın bağımsızlığının 10'uncu yılı kutlamalarında Rita Ora sahne aldı

Kosova'nın bağımsızlığının 10. yılı nedeniyle Kosova kökenli dünyaca ünlü sanatçı Rita Ora, başkent Priştine'de sahne aldı. Kosova'nın bağımsızlığının 10'uncu yıldönümü nedeniyle 1999 yılında Kosova savaşı sırasında ailesiyle birlikte İngiltere'ye göç eden dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, memleketi Kosova'da yüzbinlerce kişiye konser verdi. Kosova bağımsızlık kutlamaları çerçevesinde Kosova'ya gelen Ora, Priştine'de halka açık konser verdi. Öğle saatlerinde Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay tarafından kabul edilen Ora'ya Başbakan Haradinay, Kosova nişanı takdim etti. Ora, düzenlenen basın toplantısında, doğduğu ve ailesinin yaşadığı memleketi Kosova'da bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi. Konsere, Kosovalıların yanı sıra Balkan ülkelerinden hayranları konsere akın etti. Konserde beş şarkı seslendiren Ora, Kosova'nın bağımsızlığının 10'uncu yılının herkese hayırlı olmasını ve savaşların yaşanmamasını söyledi.