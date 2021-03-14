T24 LogoT24 Logo
Haberler

Kosova’da Covid-19'un 1. yılında kafe ve restoranlardan ışıkları söndürme eylemi

14 Mart 2021 09:46

Kosova’da yeni tip Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının 1’inci yılında, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak ve salgının yol açtığı ekonomik krize dikkat çekmek için başkent Priştine’de kafe ve restoranlarda ışıklar kısa süreliğine söndürüldü.

Kosova‘da geçtiğimiz yıl bugün ilk vakanın tespit edilmesi ile yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ülkede etkisini göstermeyi başlamıştı. Ülkede Koronavirüs salgının ortaya çıkmasının 1’inci yılında, başkent Priştine’de bulunan kafe ve restoranlarda, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak ve salgının yol açtığı ekonomik krize dikkat çekmek için ışıklar kısa süreliğine söndürüldü, müziğin sesi kısıldı.

Kosova Gastronomlar Derneği, söz konusu eylemin, küresel bir krize dönüşen salgının yol açtığı ciddi zararlara dikkat çekmek için yapıldığını belirtti. Dernek tarafından yapılan açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için uygulanan kısıtlamalar nedeniyle birçok işletmenin iflas ettiği ve çok sayıda çalışanın işini kaybettiği 1 yıllık süreçte yaşanan zorluklar vurgulanırken, devletin işletmeleri daha etkili bir şekilde desteklemesi gerektiği kaydedildi.

Salgında hayatını kaybedenler için üzüntülerini ifade eden kafe ve restoran işletmeleri de söz konusu eylemle virüs nedeniyle maddi zarara uğrayan işletmelerle dayanışma içinde oldukları mesajını verdi.
Kosova’da son 1 yıl içinde 76 bin 688 kişi Koronavirüs'e yakalanırken, bin 696 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. (İHA)

kosovakafe ve restoraneylemcovid-19protesto

Diğer Videolar

Akşener "En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkesi selamlıyorum" dedikten sonra stüdyoda kahkahalar...

Hulusi Akar: Terörü bitirmekte kararlıyız, buna muktediriz

İyi Partili Çıray, Erdoğan'ın "En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" sözlerini değerlendirdi: Bilinçaltının dışavurumu

Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır

İngiltere’de sosyal mesafesiz, maskesiz parti denemesi

Yol verme kavgasında taksiciyi muşta ile darp etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Üsküdar'da bir erkek, kadınların camiye girmesine izin vermedi: Peygamberin hadislerinden...

Piyanist Selen Gülün: Mücadele vermek zorunda kaldığımız bir şeyin içindeyiz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Şarkıcı Yusuf Güney: Ay'ın karanlık tarafında askeri üs var, NASA...

Yeni Akit yazarından SONAR anketine: Bu anketi değil sokakta, CHP...

Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan açıklamalar: Bana düşen hisseden hepinize kaliteli...

'128 milyar doları ilk kez ben gündeme getirdim' diyen Cem...

Doğalgaza zam...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Üsküdar'da bir erkek, kadınların camiye girmesine izin vermedi: Peygamberin hadislerinden...

Piyanist Selen Gülün: Mücadele vermek zorunda kaldığımız bir şeyin içindeyiz,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24