Kosova’da Covid-19'un 1. yılında kafe ve restoranlardan ışıkları söndürme eylemi

Kosova’da yeni tip Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının 1’inci yılında, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak ve salgının yol açtığı ekonomik krize dikkat çekmek için başkent Priştine’de kafe ve restoranlarda ışıklar kısa süreliğine söndürüldü.

Kosova‘da geçtiğimiz yıl bugün ilk vakanın tespit edilmesi ile yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ülkede etkisini göstermeyi başlamıştı. Ülkede Koronavirüs salgının ortaya çıkmasının 1’inci yılında, başkent Priştine’de bulunan kafe ve restoranlarda, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenleri anmak ve salgının yol açtığı ekonomik krize dikkat çekmek için ışıklar kısa süreliğine söndürüldü, müziğin sesi kısıldı.

Kosova Gastronomlar Derneği, söz konusu eylemin, küresel bir krize dönüşen salgının yol açtığı ciddi zararlara dikkat çekmek için yapıldığını belirtti. Dernek tarafından yapılan açıklamada, virüsün yayılmasını engellemek için uygulanan kısıtlamalar nedeniyle birçok işletmenin iflas ettiği ve çok sayıda çalışanın işini kaybettiği 1 yıllık süreçte yaşanan zorluklar vurgulanırken, devletin işletmeleri daha etkili bir şekilde desteklemesi gerektiği kaydedildi.

Salgında hayatını kaybedenler için üzüntülerini ifade eden kafe ve restoran işletmeleri de söz konusu eylemle virüs nedeniyle maddi zarara uğrayan işletmelerle dayanışma içinde oldukları mesajını verdi.

Kosova’da son 1 yıl içinde 76 bin 688 kişi Koronavirüs'e yakalanırken, bin 696 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. (İHA)