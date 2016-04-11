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Koruma ordusu Tolga Zengin’i canından bezdirdi: Başlatmayın milletvekiline de!..

11 Nisan 2016 00:35

Vodafone Arena'da açılış için gelen protokolün de yer alması güvenlik önlemlerini artırırken Beşiktaş'ın takım kaptanı Tolga Zengin stada girerken zor anlar yaşadı. Vodafone Arena’nın resmi açılış törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun koruma ordusuyla katılması ve stat çevresi ve içinde alınan önlemler, Beşiktaş'ın kaptanı Tolga Zengin'i bir hayli kızdırdı. Girişte yaşanan yoğunluğa ve içeri alınmamasına kızan Tolga Zengin, stadın içine girerken, tepkisini “Vallahi milletvekiline de şeyine de başlatmayın. Böyle bir şey olur mu sabahtan beri burada bekliyoruz yahu” ifadeleriyle gösterdi.

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