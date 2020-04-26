T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri Munzur Dağı'nda görüntülendi

26 Nisan 2020 13:59

Erzincan’da karda yiyecek aramaya çıkan "şamua" olarak da bilinen çengel boynuzlu dağ keçileri, 3300 rakımlı Munzur Dağı'nda sürü halinde görüntülendi.

Erzincan’da nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan çengel boynuzlu dağ keçilerinin yiyecek arayışı ve zorlu yolculukları görüntülendi. Kaya kartalı, dağ keçisi, tilki, domuz, boz ayı ile kurtlara doğal ortamında rastlanılan Erzincan ile Tunceli arasındaki Munzur Dağı'nda, Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsü İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından görüntülendi. Erzincan’dan Munzur Dağı'nın zirvesine doğru tırmanış gerçekleştiren İHA ekibi, tırmanış sırasında yiyecek aramaya çıkan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsünü fark etti. İHA ekibi anne ve yavrularından oluşan sürüyü görüntüleyip fotoğrafladı. Çengel boynuzlu dağ keçileri, yavrularıyla yiyecek ararken karlı arazide yol aldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bölgede dağ keçilerinin korunması için çalışma yürütüyor. Yıllar içerisinde sayısı azalan çengel boynuzlu dağ keçilerinin popülâsyonunda türün korunması ve artırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunca artış yaşandığı belirtildi.

ETİKETLER

korumaçengel boynuzdağ keçisimunzurkarantinamunzur dağı

Diğer Videolar

AKP Tanıtım ve Medya Başkanı: Darbeci kemalistleri tasfiye etmek için FETÖ ile çalıştık

İki grup arasındaki tartışmada silahlar çekildi: 1 kişi hayatını kaybetti

İki geyikle başladı, 75 geyikle devam ediyor; yetiştirilenler farklı illerde doğaya salınıyor

Sezen Aksu'nun villasından denize uzanan 'kaçak' borular söküldü

ABD'de protestocular Kristof Kolomb'un heykelini söküp göle attı

Güzellik merkezi kaçak doğumhane çıktı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

17 vali merkeze çekildi, 41 ile yeni vali atandı!...

Çukur dizisinde flaş ayrılık kararı!...

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayısı düşüyor,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Ünlü DJ Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24