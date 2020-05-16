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Koronavirüs'ten turizme ağır darbe: Rusya sınırları ne zaman açar, iç turizm alternatif olabilir mi?

Hakan Aksay, Kuzey Gündemi'nde yorumladı

16 Mayıs 2020 10:39

Hakan Aksay'la Kuzey Gündemi'nde bu hafta | 

-Kremlin yurtdışı seyahatleri için sınırları açmakta acele etmeyecek.

-Bader Arslan, Dünya Gazetesi’nde turizmin görünümünü yazdı: “Türkiye’ye 2019’da 7 milyon turist gönderen Rusya’da durum karışık.”

-“Türkiye Temmuz sonu veya Ağustos’ta açılır, fiyatlar yükselir.” Rus turizmci Mihail Maltsev’den iç ve dış turizm analizi

-Calista Oteli Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Kuzey Gündemi’ne değerlendirdi: “2020 yılında Türkiye’ye 4-4,5 milyon Rus turist gelebilir.”

-“Rusya bu yıl yurtdışına hiç turist göndermeyebilir.” Turizm danışmanı Tuğrul Uğur, Kuzey Gündemi’ne değerlendirdi.

-Türkolog Yuriy Mavaşev, Kuzey Gündemi’ne değerlendirdi: “Bu yıl 1,5 milyon Rus turist gelse başarı olur; Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova tepki topladı”

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