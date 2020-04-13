T24 LogoT24 Logo
Haberler

Koronavirüs | Yasağa rağmen Tarabya Sahili'nde denize girip midye topladılar

13 Nisan 2020 15:56

İstanbul'da Sarıyer Tarabya Sahili'ne gelen iki kişiden birisi yasak olmasına rağmen denize girip midye topladı. Arkadaşı ise etrafta gözcülük yaptı.

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle tüm yurtta önlemler alınırken sahil kenarları gibi alanlarda yürümek, koşmak, spor yapmak ve balık tutmakta bu kapsamda yasaklanmıştı.

Yasağa rağmen Tarabya Sahili'ne gelen iki kişi kaçak midye topladı. Sahile gelen iki kişiden biri dalış kıyafeti ve şnorkel ile denize atlarken diğeri ise gözcülük yaptı. Gözcülük yapan kişi, sık sık deniz kenarına giderek arkadaşını kontrol etti. Yaklaşık 20 dakikada bir çuval midyeyi toplayan ikili araçlarına binerek sahilden ayrıldı. 

ETİKETLER

habervideoyasaksahiltarabyatarabya sahiliistanbulsarıyerililçekoronacoronakoronavirüs

Diğer Videolar

HDP Batman il binasına polis baskını; eş başkanlar gözaltına alındı

Darp edilip bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar’ın annesi Kılıçdaroğlu ile görüştü: Adalet istiyorum

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir mağarada çok sayıda insana ait kemikler bulundu

Gaziantep'te polis şiddeti kamerada

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Mayıs 2020

Cuma namazı sırasında 2 metrelik yılan paniği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esra Erol'un dil sürçmesine, Elçin Sangu'dan esprili yanıt...

Sıfır araç aldı; ekspertiz raporunu görünce şoke oldu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

65 yaş üstü çalışanlar ve kreşe giden çocuklar sokağa çıkma...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan'ın fırsat alanı daha geniş...

Acun Ilıcalı, "Jüri değişecek" demişti; Murat Boz'un ardından Hadise'den de...

Tarantino'ya göre son 10 yılın 'tartışmasız' en iyi filmi...

Şevket Çoruh'tan "Hiç mi kenara para koymadınız" diyen Sabah yazarına:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Esra Erol'un dil sürçmesine, Elçin Sangu'dan esprili yanıt...

Sıfır araç aldı; ekspertiz raporunu görünce şoke oldu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24