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Koronavirüs | Yasağa rağmen sokağa çıktı; ceza kesilince '15 gün diye biliyordum, mağdurum' dedi

12 Nisan 2020 14:18

Denizli’de sokağa çıkma yasağını delip dışarı çıkan 2 kişiye polis tarafından 3 bin 150’şer lira ceza kesildi. Ceza kesilen vatandaşlardan biri yasağı 15 gün olarak bildiğini bü yüzden aparttan eşyalarını almak için dışarı çıktığını belirtti ve ‘Mağdurum’ diyerek kendini savundu. 

Denizli’de sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağını delerek dışarıya çıkan R.K. ve A.F.K. isimli gençler, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı’nda polise yakalandı. Aparttan çıkarak evlerine gittiği öğrenilen gençleri polis durdurdu. Polis ekiplerinin ‘Neden dışarıya çıktınız?’ sorusuna gençlerin cevabı ise ‘Aparttan eve gidiyoruz’ oldu. Zorunlu olmayan sebeplerden dışarıya çıktığı tespit edilen gençlere polis, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için 3 bin 150’şer lira ceza kesti. 

Muhabirin, 'Neden dışarıya çıktınız?’ sorusuna A.F.K., “Aparttan eşyalarımı aldım eve gidiyorum. Ne kadar ceza yediğimi bilmiyorum, söylemediler. Ben 15 gün diye biliyordum, mağdurum” yanıtını verdi. 

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