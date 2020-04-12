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Koronavirüs | Yasağa rağmen sokağa çıkan kişi, polise yakalanmamak için karton ve çarşafla gizlendi

12 Nisan 2020 17:50

Kayseri'de sokağa çıkma yasağında ekmek almaya giden ve dönüşte polis ekiplerine yakalanmamak için karton ve çarşaf kullanan bir kişi, görenleri şaşırttı.  

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında Kayseri'nin Talas ilçesi 15 Temmuz Caddesi'nde ekmek aldıktan sonra evine dönen Mehmet Doğan, polis ekiplerine yakalanmamak için ilginç bir yöntem denedi.

Cadde üzerinde elinde karton ve üzerine giydiği çarşaf ile yürüyen Mehmet Doğan, her araç gördüğünde yere çömelerek karton ile kendisini gizlemeye çalıştı. Uygulama yapan polis ekiplerini fark etmeyen Mehmet Doğan'ı gören ve görüntüleyen vatandaşlar gülme krizine girerken, Mehmet Doğan görüntülendiğini anlayınca büyük şaşkınlık yaşadı.

Doğan, "Ben garip adamım, bu seferlik beni affetsinler. Covid-19'dan kurtulmak için kafamı kazıttım. İnşallah bu beladan kurtulacağız" diye konuştu. 

Mehmet Doğan'ın polis ekiplerine yakalanmamak için kullandığı yöntemi görenler hayretler içinde kaldı. 

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