Koronavirüs | 'Ya evde kalma imkânın yoksa?'

İnsan hakları üzerine çalışmalar yürüten Uluslararası Af Örgütü, tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde vatandaşlara yetkililerce 'evde kalın' uyarısı yapılırken hazırladığı bir videoyla 'evde kalma imkânı olmayan' insanların durumunu anlattı.

Videoda, Koronavirüs günlerinde cezaevinde olan tutuklular hatırlatılarak "Beş kişiyle bir cezaevi koğuşunda kaldığın için ya evde kalma imkânın yoksa?" sorusu yöneltildi.

"Ya evden çalışman mümkün değilse?" diye sorulan videoda, bir inşaat işçisi gösterilerek "İşin diğer insanların evlerini inşa etmek için..." denildi.

Ya evde kalman imkânsızsa sorusu da gündeme getirilen videoda, sığınmacı bir küçük kız çocuğu tasvir edilerek, "Evini geride bırakmaya zorlandığın için" ifadesi yer aldı.

Eğitimden sağlığa, her alanda Kornavirüs salgını varken evde kalamayan insanların gösterildiği videonun sonunda "Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende değiliz. Herkesi düşün" denildi.

Koronavirüs

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları dünya genelinde 422 bine ulaştı. Koronavirüs kaynaklı ölümler 20 bine yaklaşarak 18 bin 916 oldu.

Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Çin'de 81 bin vaka görülürken İtalya'da da vaka sayısı Çin'e yaklaşarak 69 bin 176 oldu. İtalya'da son verilere göre Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler 6 bin 280'e ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü dün 55 bini aşkın vakanın görüldüğü ABD'nin pandeminin yeni merkez üssü olabileceğini işaret etti. Kurum, dün çıkan vakaların yüzde 85'inin ABD ve Avrupa kaynaklı olduğunu söyledi.

Salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde yeni vaka görülmemesinin ardından 8 Nisan'da kente giriş çıkışların açılabileceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye'de Koronavirüs nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini 343 kişiye daha tanı konduğunu açıkladı. Türkiye'de vaka sayısı 1872'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 44 oldu.