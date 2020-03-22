Koronavirüs | Vatandaşların 'sağlık çalışanlarına alkışlı desteğine' megafondan seslendi: Sizin için buradayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun olarak görev yapan 'sağlık çalışanları için alkış' kampanyasına üç gündür tüm Türkiye’den destek yağarken Sakarya’da bir ambulans şoförü kendilerine yapılan desteğe ise araç megafonundan, “Siz evinizde huzur içerisinde oturun, biz sizler için dışarıdayız, buradayız” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Koronavirüs salgınıyla gece gündüz mücadele veren sağlık personeli için tüm Türkiye’yi sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etti.

Bunun üzerine 3 gün boyunca tüm ülkede saatler 21.00’i gösterdiğinde vatandaşlar balkon ve pencerelere çıkarak alkış ve tezahüratlar ile sağlık personeline destek oldu.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir ambulans şoförü de araç içi megafon ile, “Mahalledeki bütün arkadaşlarım, akrabalarım, sevdiklerime herkese hayırlı akşamlar. Siz evinizde huzur içerisinde oturun, biz sizler için dışarıdayız, sizler için buradayız. Sağlıcakla kalın, kendinize dikkat edin” sözleriyle kendilerine verilen desteğe karşılık verdi.