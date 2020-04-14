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Koronavirüs | Vatandaşlar 'sosyal mesafe' kuralına uydu; Burdur'da bir pazarda 300 metrelik kuyruk oluştu

14 Nisan 2020 17:45

Burdur merkezde her hafta Salı günü kurulan bölgenin en büyük halk pazarına alışverişe gelen vatandaşlar, 300 metrelik kuyruk oluşturdu. Kuyrukta 'sosyal mesafe' kuralına uyuldu. 

Şehir merkezi Uzay Çatı altında salı günleri kurulan halk pazarının etrafı yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bariyerle çevrildi.

Girişte ateşleri ölçülen vatandaşlar, belediyenin kurduğu dezenfeksiyon tünelinden geçtikten sonra içeri tek tek alındı.

Pazarda görevli ekipler de sosyal mesafeye uymaları konusunda vatandaşlara sürekli uyarıda bulundu.

Alışverişi yapan vatandaşlar pazarın diğer çıkış kapısından çıkabildi.

Pazar girişinde oluşan sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 300 metrelik kuyruk oluştu. 

Kaynak: İHA

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