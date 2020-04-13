Koronavirüs | Vatandaşlar Avcılar PTT'de uzun kuyruk oluşturdu

Yeni tip Koronavirüs günlerinde sık sık 'sosyal mesafe' uyarıları yapılırken İstanbul Avcılar’da PTT önünde işlem yapmak için sıra bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Polisler kuyrukta bekleyen vatandaşları sık sık sosyal mesafeyi korumaları noktasında uyardı. Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar dip dibe sıra bekledi.

Koronavirüs nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyeleri erkene alındı. Maaşları hesaba yatan ve PTT’de işleri olan vatandaşlar, şubeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Polisler sık sık vatandaşları uyararak sosyal mesafeye uymalarını istedi.

Ancak bazı vatandaşlar uyarıları dikkate alırken, bazı vatandaşlar ise uyarılara aldırış etmedi.

Kuyrukta bekleyen vatandaşların çoğu ise maske takarak sıra bekledi.

İçeriye tek tek alınan vatandaşların ataş ölçümü de yapıldı.

Kaynak: iHA