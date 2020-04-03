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Koronavirüs vaka sayılarının ülke ülke, gün gün artışı hızlandırılarak gösterildi; işte ilk vakadan itibaren sayılar...

03 Nisan 2020 19:30

Tüm dünyada 57 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs vakalarının Çin'deki ilk vakadan Mart sonuna kadar ki ülke ülke, gün gün sayıları hızlandırılmış video ile gösterildi.

Videonun başında Çin'in başı çektiği vaka sayılarında Asya ülkeleri en başlardayken daha sonra Avrupa ülkelerinin vaka sayıları bazında Asya ülkelerini geçtiği görüldü. 

yeni tip Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada 57 bine yakın insanın hayatını kaybetti; 1 milyon 65 bini aşkın insan virüsten etkilendi. 259 bin vaka ile virüsün merkez üssü ABD haline geldi. 

ABD'nin ardından İtalya, İspanya ve Almanya gibi Avrupa ülkeleri sıralanırken son durumda Çin 5. sıraya geriledi. 

 

 

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