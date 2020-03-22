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Koronavirüs uyarılarına aldırış etmeyip, davullu zurnalı asker uğurladılar

22 Mart 2020 13:13

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde Koronavirüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen Erzurum’da vatandaşlar, asker uğurlamasında davul-zurna eşliğinde göbek attı.

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir grup genç, arkadaşlarını askere uğurlamak için site önünde toplandı. Koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeyen vatandaşlar, davul-zurna eşliğinde karşılıklı göbek attı. Uzmanların ve yetkililerin 'sokağa çıkmayın' çağrısına rağmen site önünde toplanan vatandaşlar, halay çekerek asker uğurladı. Durumun polise bildirilmesi üzerine asker uğurlama merasimi polis müdahalesi ile karşılaştı. Vatandaşların dağılmaları konusunda anons yapan polis ekipleri, grubu sessiz bir şekilde dağılmaları için uyardı.

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