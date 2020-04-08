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Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Vuhan’a 76 gün sonra ilk yolcu uçağı indi

08 Nisan 2020 15:52

Koronavirüs"ün ortaya çıktığı Wuhan’da seyahat yasaklarının kaldırılmasının ardından 76 gün sonra ilk yolcu uçağı Wuhan’a indi.

Dünya genelinde 83 binden fazla can kaybına neden olan yeni tip Koronavirüs'ün ilk ortaya çıktığı yer olan Çin’in Wuhan kentindeki karantina dönemi sona erdi. Yaklaşık 11 haftalık karantina sürecinin ardından Wuhan’dan tren ve uçak seferleri bugün tekrar başlatılırken, otobanlar yeniden açıldı. Salgın nedeniyle kentte mahsur kalan Çinliler, seyahat edebilmenin sevincini yaşadı. Kentte seyahat yasaklarının kaldırılmasının ardından 76 gün sonra ilk yolcu uçağı kente indi.

Wuhan Tren İstasyonu açıldı
Öte yandan Wuhan Tren İstasyonu da açıldı. Yetkililer tarafından çiçeklerle karşılanan yolcular, kendilerine devlet tarafından verilen sağlık kodlarını gösterdikten ve vücut ısıları ölçüldükten sonra istasyonlara girebiliyor. Vatandaşlardan ayrıca enfeksiyon riskini azaltmak için maske takmayı sürdürmeleri isteniyor.
Koronavirüs salgınının merkezi olduğu düşünülen Wuhan kenti 23 Ocak günü karantina altına alınmıştı. Tüm uçak ve tren seferleri durdurulmuş, kentteki toplu taşıma askıya alınmıştı.

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