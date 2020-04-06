Koronavirüs'ün merkezi hâline gelen ABD'de itfaiyeden sağlık çalışanlarına alkış jesti

Yeni tip Koronavirüs salgınının en çok hissedildiği ve 10 bine yakın insanın hayatını kaybettiği ABD'de New York eyaletinde itfaiye ekipleri Manhattan'daki hastanelere giderek sağlık çalışanlarına moral verdi.

Sağlık çalışanları hastanelere New York İtfaiyesi'nin alkışları eşliğinde girdi.

Koronavirüs

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 274 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69 bini aştı, vaka sayısı ise 1 milyon 274 bin 22'ye ulaştı.

Salgının merkezi haline gelen ABD'de vaka sayısı 336 bini geçti, ölü sayısı ise 10 bini aştı.