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Koronavirüs'ün görüldüğü İran'da Türkiyeli TIR şoförleri mahsur kaldı: Habur Sınır Kapısı bir kereliğine açılsın

25 Şubat 2020 10:39

Türkmenistan'ın Koronavirüs'e karşı güvenlik gerekçesiyle İran sınırını kapatmasıyla, çok sayıda Türkiyeli TIR şoförü İran'ın Lütbüabad şehrinde mahsur kaldı. Şoförler "bir kereliğine Habur Sınır Kapısı'nın kendileri için açılmasını' istiyor. 

Sürücüler, "Bir kereye mahsus Habur sınır kapısının geçmemiz için açılmasını istiyoruz. Bizler Koronavirüs'ü ailemiz ve ülkemize bulaştırmamak amaçlı, İran üzerinden giriş yapmak istemiyoruz" dedi. 

Türkiye'den Kazakistan'a uluslararası karayolu taşımacılığı yapan sürücülerin Türkiye'ye geri dönmek istediği ancak İran'ın bunu engellediği öne sürüldü. İran'da Lütfüabad, Serahs ve Pol Sınır Kapısı'nda bine yakın TIR şoförünün mahsur kaldığı öğrenildi.

Sürücülerin yakıt ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı, hastalık korkusuyla çarşıya çıkamadıkları bildirildi. 

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