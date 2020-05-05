Koronavirüs'ün en çok can aldığı ülkelerden İtalya'da sokak partisi!

İtalya’da yeni tip Koronavirüs nedeniyle 11 Mart’tan bu yana süren sokağa çıkma yasağı ve alınan tedbirler 4 Mayıs tarihinden itibaren kademeli olarak gevşetilmeye başlandı. İtalyanlar yaklaşık iki ay aradan sonra sokağa çıkmaya başladı.

Milano'da bir grup İtalyan sokağa çıkma partisi yaptı. Maske takmaya devam eden İtalyanlar müzik eşliğinde dans edip şarkılar söyledi.

Ülkede yeni tip Koronavirüs nedeniyle 29 bini aşkın insan hayatını kaybetti; 211 binden fazla insan salgından etkilendi.

Kaynak: ANKA