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Koronavirüs'ün başladığı Vuhan'da insanlar böyle selamlaşıyor

03 Mart 2020 17:34

Yeni tip Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinde sağlık görevlileri halkı yakın temastan caydırmaya çalışıyor. Ayak selamlaşması da yaygınlaşıyor.

Koronavirüs korkusu sebebiyle sosyal medyada yeni bir 'elsiz' selamlaşma türü yayılmaya başladı. 

İsmini virüsün ilk kez tespit edildiği Çin şehrinden alan "Vuhan selamlaşmasını" gösteren bir video, sosyal medyada ilk kez geçen hafta paylaşıldı.

Videoda, maskeli bir adamın arkadaşlarını ayaklarını diğerlerininkine değdirerek selamladığı görülüyor.

Videonun açıklamasında "Tokalaşamayan insanlar Çin'de başka bir selamlaşma yolu buldu. Vuhan selamlaşması. İnsanların stresli durumlara uyum sağlayıp mizah algısını koruyabilmesine bayılıyorum" diye yazıyor.

Biri "Bu aslında muazzam bir şey" yorumunu yaparken, bir diğer izleyici "Harika bir fikir, el temizleyicisine de ihtiyaç yok" yazdı.

Koronavirüs'te son durum

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