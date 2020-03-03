Koronavirüs'ün başladığı Vuhan'da insanlar böyle selamlaşıyor

Yeni tip Koronavirüs salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinde sağlık görevlileri halkı yakın temastan caydırmaya çalışıyor. Ayak selamlaşması da yaygınlaşıyor.

Koronavirüs korkusu sebebiyle sosyal medyada yeni bir 'elsiz' selamlaşma türü yayılmaya başladı.

İsmini virüsün ilk kez tespit edildiği Çin şehrinden alan "Vuhan selamlaşmasını" gösteren bir video, sosyal medyada ilk kez geçen hafta paylaşıldı.