Koronavirüs'ün başladığı Vuhan'da insanlar böyle selamlaşıyor

BBC verilenden derlenen bilgilere göre, şu anda 70 kadar ülkede 90 bine yakın vaka bulunuyor. Vakaların yüzde 90'ından biraz azı Çin'de ve bunların da büyük çoğunluğu virüsün ilk ortaya çıktığı Hubei bölgesinde.
Çin dışındaki 8800 vakanın yüzde 81'i ise dört ülkede. Bu ülkeler İran, Güney Kore, İtalya ve Japonya.
İtalya'da 1835 vaka görülürken, çoğu ülkenin kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerinde.
İran'da ise 12 kişi daha öldü ve toplam ölü sayısı 66'ya çıktı. Bunlara Dini Lider Ali Hamaney'in üst düzey danışmanlarından Muhammed Mirmuhammedi de dahil.
ABD'nin Washington eyaletindeki yetkililer ise dört kişinin daha öldüğünü söyledi ve buradaki ölü sayısı altıya çıktı.
İngiltere'de de 39 teyitli vaka var. Portekiz, İzlanda, Ürdün, Ermenistan, Letonya, Senegal ve Andorra da dün ilk vakalarını bildiren ülkeler oldu.
Dünya Sağlık Örgütü çoğu hastada hafif belirtiler görüldüğünü ve ölüm oranının yüzde 2 ila yüzde 5 gibi göründüğünü açıkladı.
Mevsimsel gripte ise ölüm oranları yüzde 0,1. Ancak bu hastalık çok bulaşıcı ve her yıl 400 binden fazla kişinin ölümüne yol açıyor.
Koronavirüs ailesinin diğer üyeleri SARS ve MERS'teki ölüm oranları ise Covid-19'dan çok daha yüksek.