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Koronavirüs'ü yenen hemşireden uyarılar

"Bir süre akşam oturmalarımızı, ziyaretlerimizi erteleyelim"

24 Aralık 2020 11:43

Kayseri Devlet Hastanesi'nin pandemi servisinde çalışırken Koronavirüs'e yakalanan hemşire Gülay Emirdoğan (40), 20 günlük tedavinin ardından görevinin başına döndü. Emirdoğan, maske ve mesafe kuralına uymayanlara üzüldüğünü söyleyen Emirdoğan, "Keşke benimle gelip bir saat Koronavirüs'lü hastaları, gözleyebilseler. Bu yüzden sağlıklı günler de yeniden birlikte oturmak için bir süre akşam oturmalarımızı, ziyaretlerimizi erteleyelim" dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nin pandemi servisinde görev yapan, 1 çocuk annesi hemşire Gülay Emirdoğan, 7 Ekim'de yüksek ateş ve öksürük şikayetleri üzerine çalıştığı hastanede Koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Emirdoğan, karantina sürecini evinde geçirdi. 20 gün ilaç tedavisi gördükten sonra hastalığı yenen Emirdoğan, yeniden görevine başladı.

"Ölüm korkusu hisstettim"

Koronavirüs'e çalıştığı serviste yakalandığını hatırlatan Emirdoğan, "Zorlu bir tedavi süreciydi. Oğluma, ‘hastalık bulaşmasın’ diye uzak durdum. Filyasyon ekipleri, müdahale etti. Hastalık psikolojisini, ölüm korkusunu daha iyi anladım. Hastalarımıza, zaten empati kurarak yaklaşıyoruz. Ancak Korona'ya yakalanmış ve atlatmış  biri olarak daha iyi hizmete etmeye çalışıyorum" dedi.

Maske ve mesafe kuralına uymayanlara üzüldüğünü söyleyen Emirdoğan, "24 saat boyunca bu hastalara, hizmet ediyorum. Konunun önemini çok iyi biliyoruz. Hastalığın hala ciddiye alınmamasını anlayamıyorum. Bunun ne demek olduğunu bilseler maske takarlar, gereksiz sokağa çıkmazlar. Keşke benimle gelip bir saat Koronavirüs'lü hastaları, gözleyebilseler. Bu yüzden sağlıklı günler de yeniden birlikte oturmak için bir süre akşam oturmalarımızı, ziyaretlerimizi erteleyelim” diye konuştu.

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