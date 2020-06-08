Koronavirüs'ü yenen Dr. Selçuk Köse: Koronavirüs ilacı ilk kez benim üzerimde denenmiş

Hastalarını tedavi ederken yeni tip Koronavirüs'e yakalanan, 23 gün yoğun bakımda kalbi duran ve ilk kez üzerinde denenen ilaçla verdiği yaşam mücadelesini kazanan Dr. Selçuk Köse taburcu oldu.

Yaşadıklarını anlatan Dr. Köse, “15 dakika kadar kalbim durmuş. Acil müdahale edilmiş, herhangi bir de kronik rahatsızlığım yoktu. Yapılan müdahale sonucu kalp atışlarım tekrardan normale dönmüş. Daha sonraki günlerde beyinde problem olmuş. Sonrasında ise şu an yeni tip Koronavirüs'te kullanılan ilaç ilk kez benim üzerimde denenmiş” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele edenlerden biri olan Dr. Selçuk Köse, hastalarını tedavi ettiği süreçte bu hastalığa kendisi de yakalandı.

Enfekte olmasının ardından tedavisine başlanan Dr. Köse yoğun bakıma alındı. 23 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Dr. Köse, virüsü yenerek hayata tutundu. Tekrar görevinin başına dönen Dr. Köse o süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı;



“Koronavirüs'te kullanılan ilaç ilk kez benim üzerimde denenmiş”

"Tamamen hafıza kaybı yaşadım, o günlere dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastaneye yatmadan 1 hafta öncesine kadar başlayan bir yüksek ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi şikayetlerim başlamış. Mevsimsel olarak düşünmüşüm ve tedaviye başlamışım. Daha sonra şikayetler gün geçtikte artmış solunum sıkıntısı da eklenince işin ciddiyetine varıp Koronavirüs'e yakalandığımızı düşündüm. Hastanede yaptığım testler sonucunda yeni tip Koronavirüs testim pozitif çıkmış. Sonrasında da hastaneye yatışım gerçekleşmiş. Benim bilincim açıkmış ama o günleri hiç hatırlamıyorum tamamen aklımdan silinmiş. Hastaneye yatırıldıktan sonra ilaç tedavilerim başlamış. Bu arada yalnız giderek artan bir solunum sıkıntısı başlamış. Bundan ötürü solunum desteği almaya başlamışım."

“Asıl macera o an başlamış"

"Ondan sonra asıl olarak macera başlamış. O esnada kalp durması gerçekleşmiş. 15 dakika kadar kalbim durmuş. Acil müdahale edilmiş, herhangi bir de kronik rahatsızlığım yoktu. Yapılan müdahale sonucu kalp atışlarım tekrardan normale dönmüş. Daha sonraki günlerde beyinde problem olmuş. Sonrasında ise şu an Koronavirüs'te kullanılan ilaç ilk kez benim üzerimde denenmiş. Sonrasında kök hücre nakli yapılmış. Ben hayata kavuşmuşum. Çünkü çok ciddi bir süreç, ilk başlarda benim hasta olduğum dönemlerde tanısı bilinmeyen tedavisi yapılamayan bir hastalıktı. Çok hızlı bir süreç içerisinde Cumhurbaşkanımız ve devletimizin ileri gelenleri hastanemiz hızlı bir şekilde adapte olarak ben ve benim gibi hastaları tedavi ederek hayata tekrar döndürmeyi sağlamış. 11 Nisan gibi yoğun bakımdan çıkarak normale servise alındım."

“Vatandaşlarımız buna dikkat etsin"

"Şimdi fizik tedavi görüyorum, kaslarım erimiş 20 kilogram vermişim. Allah’a şükür şu anda bir problem yaşamadım. Vatandaşlarımız sosyal mesafeye dikkat ederek maske taksınlar”