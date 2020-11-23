Koronavirüs'ü yenen doktordan uyarılar: 33 yaşında olmama rağmen ağır geçirdim...

Yeni tip Koronavirüs'ü yenen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Eyup Gökan Turmuş, "Yaşınıza güvenmeyin. Unutmayalım ki Korona geçiren her yaştaki insan hayatını kaybedebiliyor” dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Kadın Doğum Uzmanı Dr. Eyup Gökan Turmuş, hastane ortamında yakalandığı Covid-19 ile mücadelesini anlattı. Turmuş, “33 yaşında olmama rağmen hastalığı ağır geçirdim. Olayın yaşla alakası yok” dedi.

Turmuş süreci şöyle anlattı;

"Hastalığın grip benzeri semptomlarla ortaya çıktığını anlatan Turmuş, "Ama baş ağrım fazlaydı. Eklem ağrısı ve özellikle kas ağrısı, burun akıntısı boğaz ağrısı oldu. Bu semptomlarım ağır olunca üstüne birde burun akıntısı eklenince test yaptırdım. Maalesef pozitif çıktı. Ardından evde izole oldum. Aileme de geçirdim. Maalesef babamla kardeşime de hastalığı bulaştırmış oldum. Filyasyon ekibi hemen tedavi sürecini başlattı. Filyasyon ekibi canla başla çalışıyorlar. Müdürlük ve bakanlık bünyesinde testim pozitif çıkar çıkmaz irtibata geçtiler ilaçlarımı getirdiler. Bilgilendirme yaptılar ellerinden gelen çabayı sarf ettiler gece gündüz. Testim gece pozitif çıkmıştı benim. Bu süreçte bu ağrılarım artmasına rağmen maalesef geçmedi. Ateşimi kontrol edemedim evde, hastaneye gelmek zorunda kaldım."

"Yaşım 33 olmasına rağmen yine de ağır geçiyor"

Enfeksiyon bölümü hocamız sağ olsun ilgilendi. Kan değerlerime baktı tomografi çekti karaciğerim böbrek değerlerim yükselmişti. Akciğer tutulumu olduğundan dolayı tomografide yatırdı. İki üç gün özellikle serum ve antibiyotik, gerekli olan ilaç desteği sağlandıktan sonra semptomlarım geriledi. Yaşım 33 olmasına rağmen yine de ağır geçiyor. Yaşın çok bir önemi yok. Alınan ilaçlar ve bakım sonrası toparlayabildim. Dört beş gün hastanede yattıktan sonra taburcu oldum. Bu yattığım süreç içinde ateşim ilk iki üç gün düşmedi. Solunum ile alakalı sıkıntılarım oldu. Bir hafta sonra çok şükür toparlaya bildim. Bu süreç içinde evde anneme babama ve kardeşime de bulaştırdım. Onlarda evlerdi. Amma onlar çok şükür ağır geçirmediler. İki üç gün onlara da semptom oldu. İlaç tedavisi destek tedavisi yaptık, ateşlerini kontrol altına alabildiğimiz için onlar hastanede yatmadı. Ama onlarda da eklem ağrıları baş ağrısı sıkıntısı çektiler. Sinüzit benzeri ağrıları oldu. Sonrasında onların da ağrıları geçti. Bakım ve destek tedavileri tamamlandı. İki hafta sonra testimi yaptım benimki de negatif çıktı, onlarınki de negatif çıktı”

Testinin negatif çıkmasından sonra ağrılarının hafiflediğine ancak baş ağrısının iki hafta devam ettiğine dikkat çeken Turmuş, “Laboratuvar değerlerim akciğer değerlerim düzeldi. Ama korona semptomları hemen geçmiyor. Korona pozitiflik durumu iki hafta civarında sürüyor” şeklinde konuştu.