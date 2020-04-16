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Koronavirüs'ü yenen 80 ve 81 yaşındaki çift hastaneden alkışlarla taburcu edildi

16 Nisan 2020 07:54

Bolu’da, yeni tip Koronavirüs testleri pozitif çıkan 80 ve 81 yaşlarındaki Sare ve Osman Ulus çifti, tedavilerinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu edildiler.

Bolu’nun Dörtdivan ilçesine bağlı Aşağıdüğer köyünde yaşayan Osman Ulus (81) ve Sare Ulus (80) çifti, İstanbul’a yaptıkları ziyaretin ardından yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye gitti. Ulus çiftinin yapılan muayenelerinde Koronavirüs şüphesi gören sağlık ekipleri test yaptı. Yaşlı çiftin testlerinin pozitif çıkması üzerine Osman ve Sare Ulus tedavi altına alındı.

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 15 gün boyunca tedavi gören Ulus çifti, ilerleyen yaşlarına rağmen Koronavirüs'ü yendi. Yapılan son testleri negatif çıkan yaşlı çift tedavi gördükleri hastaneden alkışlar eşliğinde taburcu edildi.(İHA)

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