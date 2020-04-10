Koronavirüs'ü yendi; kalp krizine yenik düştü

Umre dönüşü yeni tip Koronavirüs'e yakalanan ve atlatan Bursalı kuyumcu, tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeni tip Koronavirüs'ü yenen 37 yaşındaki Erdin Akyol'un cenaze namazını emekli müftü olan babası kıldırdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuyumculuk yapan ve çevresinde çok sevilen Erdin Akyol, geçen ay annesiyle birlikte umre ziyaretine gitti. Eski İnegöl Müftüsü Vehbi Akyol'un oğlu Erdin Akyol umre dönüşü Ankara'da 14 gün karantinada kaldı. Yapılan test sonucu pozitif çıkan Akyol ve annesi Ankara'da tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan 1 çocuk babası kuyumcu yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Burada bir süre tedavi gören genç adam korona virüsü yenerek yoğun bakım ünitesinden normal odaya alındı. Ancak Erdin Akyol, dün gece aniden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Cenaze namazını mezarlıkta babası kıldırdı

Hayatını kaybeden Erdin Akyol'un cenazesi Ankara'dan İnegöl'e getirildi. Akyol'un cenaze namazı mezarlıkta kılındı.

Cenaze namazını ise emekli müftü olan babası Vehbi Akyol tarafından kıldırıldı. Namazın ardından görevliler tarafından cenaze toprağa verildi.