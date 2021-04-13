Koronavirüs'ü atlatan Enginyurt: Türkiye’de en yüksek antikor oranı bende, vatandaşa risk oluşturmuyorum

Geçen yıl Koronavirüs'e yakalanarak hastanede tedavi gören Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bugünlerde yoğun kongrelere katıldığına yönelik eleştirilere "Türkiye’de en yüksek antikor oranı bende, vatandaşa risk oluşturmuyorum" diyerek yanıt verdi.

Anka'dan Mehtap Belen'in haberine göre Cemal Enginyurt, kendisine yönelik yoğun kongrelere katıldığına dair eleştirilere yanıt verdi.

"Türkiye’de en yüksek antikor oranı bende" diyen Enginyurt "Hastalığı geçirdiğim için ne ben ne de Covid-19 aşısını yaptıran Genel Başkanımız Gültekin Uysal vatandaşlara risk oluşturmuyoruz. Sadece toplantılarda konuşma yaparken maskemizi takmıyoruz. Onun dışında maske, mesafe kuralına uyuyoruz. Antikorlu ve aşılı olmadığı halde maske ve mesafe kuralına uymayan bir sürü siyasetçi var, onların yanında biz vatandaş için risk oluşturmuyoruz” diye konuştu.