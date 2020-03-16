Koronavirüs | Türkiye'de vaka sayısı 18'e çıktı; vatandaşlar market ve eczanelere akın etti

Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dün (15 Mart) Türkiye'de vaka sayısının 18'e yükseldiğini açıklamasının ardından İstanbul'da vatandaşlar, marketlere ve eczanelere akın etmeye devam ediyor.

Hükûmetin olası bir karantina kararına karşılık vatandaşlar yiyecek ve ilaç stoğu yapmak için eczane ve marketlerde kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşların marketlerden genellikle uzun süreli muhafaza edilebilen yiyecek ve dezenfekte ürünleri aldığı görüldü.

Vatandaşların alış veriş yaparken maske kullandığı da gözlendi.

Koronavirüs

Yeni tip Koronavirüs'ün(Kovid-19) dünya çapında etkilediği kişi sayısı 169 bini aştı, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 500'ü aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamayla Türkiye'deki vaka sayısının 18'e çıktığını duyurdu.

İtalya'da dün yeni tip Koronavirüs sebebiyle 368 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkedeki ölü sayısı 1809'a, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 24 bin 747'ye yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki korona virüsü vaka sayısının 7 bin 753'e yükseldiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, son 24 saatte virüs nedeniyle 96 kişinin hayatını kaybettiği ve ülkedeki ölü sayısının 288’e yükseldiği kaydedildi.

Virüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da da 129 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 853'e toplam vaka sayısı 14 bin 991'e yükseldi.

Türkiye'nin bir başka sınır komşusu Yunanistan'da dün 103 yeni vaka tespit edildi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 331'e çıktı.