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Koronavirüs | Tunus'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlar robotlarla uyarıldı

26 Mart 2020 13:17

Tunus'ta tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağına uymayanlaRa robotlarla uyarı yapıldı.

Tunus'ta koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilirken İçişleri Bakanlığı, halkın yasağa uyması için yeni tedbirler aldı. İçişleri Bakanlığına bağlı ekipler, yasağa uymayan halkı uyarmak için robot kullanmaya başladı.

Tunus sokaklarında robotlarla kontrol yapan ekipler, "Sizlerin sağlığı için evden çıkmayın. Sizi ev karantinasına uymaya çağırıyoruz" anonsu yaparak yasağa uymayan bazı vatandaşlara uyarı yaptı.

Öte yandan koronavirüs nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği Tunus'ta vaka sayısının 170'i aştığı bildirildi. 

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