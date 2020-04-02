Koronavirüs testi yaptırmamak için doktorlara böyle direndi: 'Ne koronası kardeşim?'

İstanbul Beylikdüzü'nde iddiaya göre ateşi yüksek çıkan bir kadın, kendisine test yapmak isteyen sağlık görevlilerine direndi. Görüntülerde kadının sinirli olduğu görülürken sağlık çalışanlarına "Ne koronası kardeşim, başımıza bir de bu çıktı" diyerek bağırdığı duyuluyor.

Sosyal medyada tepki çeken görüntü iddiaya gören Beylikdüzü'nde kaydedildi. Sağlık görevlileri, rutin tarama sırasında ateşi yüksek çıkan bir kadına yeni tip Koranavirüs testi yapmak istedi. Ancak duruma tepki gösteren kadın bir anda bağırmaya başladı. Sinirlenen kadın "Ne korana'sı kardeşim, başımıza bir de bu çıktı" diyerek sağlık görevlilerine karşı çıktı.