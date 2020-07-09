Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler, 25 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) genelinde koronavirüs hızla yayılırken test merkezlerinin önünde kilometrelerce araç kuyrukları oluşuyor. Koronavirüs testi yaptırmak isteyenler nedeniyle ülke genelinde arabadan inmeden sağlık kontrollerinin yapılabileceği yeni merkezler kurulmasının ardından bu merkezlerin önünde oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Gecenin 3’ünde sıraya giren Amerikalılar, Covid-19 testi yaptırmak için 8 saatin üzerinde sıra bekliyor. Koronavirüs vaka ve ölümlerin yükseldiği Florida, Teksas ve California’daki kişiler 25 km'ye yakın araç kuyrukları oluşturuyor. ABD genelinde 1250’nin üzerinde ‘arabaya servis’ koronavirüs test istasyonu bulunuyor.

Ülkede son 4 ayda etkili olan Koronavirüs salgınında, tespit edilen vaka sayısı 3 milyonu geçerken hayatını kaybedenlerin sayısı 135 bine yaklaştı.