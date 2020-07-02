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Koronavirüs testi pozitif çıktığı için sinir krizi geçiren kişi paniğe yol açtı

02 Temmuz 2020 15:32

Pekin’deki bir alışveriş merkezindeyken Covid-19 testinin pozitif olduğunu öğrenen Çinli kadın sinir krizi geçirdi, çevrede büyük paniğe yol açtı.

Başkent Pekin’in Shijingshan semtindeki Wanda Plaza adlı AVM’deki bir noodle lokantasında yemek yediği esnada Covid-19 testinin sonucunun pozitif olduğu mesajını alan kadın sinir krizi geçirdi. Diğer müşteriler tarafından çekilen görüntülerde, genç kadının telefonda konuştuğu yakınına hıçkırıklar içinde testinin pozitif olduğunu söylediği görülüyor. Olayın ardından müşteriler korku içinde AVM’yi terk etmek isterken, binanın çıkışında uzun kuyruklar oluştu.

Çinli kadın, daha sonra AVM’nin kapısındaki güvenlik görevlileri ve sağlık personeli tarafından sakinleştirilerek tedavi için hastaneye götürüldü.

Söz konusu lokantanın kapatıldığı, çalışanlara ve müşterilere nükleik asit testi yapılacağı bildirildi.

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