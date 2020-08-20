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Koronavirüs tespit edildi, PTT şubesi kapatıldı

Kapatılan şubenin önüne bariyer çekildi

20 Ağustos 2020 15:50

Gaziantep’te PTT’nin ‘Çarşı’ şubesi, çalışanlarda çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kapatıldı. Kapatılan şubenin önüne bariyer çekilerek, vatandaşların yaklaşması engellendi.

Şahinbey ilçesine bağlı Eski Saray Caddesi üzerinde bulunan PTT şubesi çalışanlarında Covid-19 virüsü tespit edilmesinden sonra karantinaya alınan şube kapatılarak etrafına bariyer çekildi. PTT şubesine gelen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için "Merkezimizde Covid-19 tespit edilmiştir. Geçici olarak hizmete kapatılmıştır" yazısı asıldı.

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