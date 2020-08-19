Koronavirüs'ten vefat eden belediye başkanı defnedildi

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandıktan sonra hayatını kaybeden Konya'nın Çumra İlçe Belediye Başkanı Halit Oflaz son yolculuğuna uğurlandı.

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Geçtiğimiz Cuma günü ağırlaşan tablo ile entübe edilen Başkan Oflaz, cumartesi ve pazar günü diyaliz, plazma tedavisi, ilaçlar ve verilen kan ürünleri ile tedaviye yanıt verdi. Başkan Oflaz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hacı Veyis Camisi’ne getirilen Oflaz’ın cenazesi İl Müftüsü Ahmet Poçaoğlu’nun kıldırdığı namazın ardından Üçler Mezarlığında toprağa verildi. Cenazede baba Salih Oflaz oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, Oflaz’ın yakınları, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve çok sayıda vatandaş katıldı.



